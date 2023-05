Proviisor annab nõu: mida teha, kui jalanõud tekitavad valusaid ville?

Ent kas villi võib ka soovi korral katki teha? Võib küll, kuid ettevaatlikult. «Villi katki tegemisel tuleks kasutada antiseptikumiga puhastatud nõela ja teha paar auku villi äärde. Seejärel tuleb vedelik välja lasta ning vill puhastada. Peale võiks ikka panna plaastri.»

Seega võiks villi eest hoolitsemiseks olla koduapteegis mittekipitav antiseptikum, plaaster või eriotstarbeline villiplaaster. «Villiplaastrid on hüdrokolloidplaastrid, mis toimivad nii, et kui need asetada hõõrdunud kohale või igas staadiumis villile, imavad need endasse koevedeliku vigastatud piirkonnast. Tekkiv hüdrokolloid hoiab vigastatud piirkonna niiske, seega teeb plaaster villi vähem valulikuks ja niiske keskkond omakorda toetab villi kiiremat paranemist,» selgitas proviisor.

Oolbergi hinnangul teeb villiplaastrid eriti mugavaks just fakt, et need jäetakse villile mitmeks päevaks, kuniks vill hakkab ise lahti tulema.

Kuidas ville ennetada?

On päevselge, et villid ei teki niisama istudes, vaid aktiivselt ringi liikudes. Ent mida siis teha, et villide tekkimist ennetada?

«Vali sobiva suurusega jalanõud ning kanna võimalusel sokke, et paljast jalga jalanõusse mitte pista. Ent paratamatult on ka tõsiasi, et mõnedel tekivad alati uute jalanõudega villid. Sellisel juhul oleks nutikas kasutada mitut paari jalanõusid vaheldumisi,» julgustas Oolberg.