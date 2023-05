Uus ja vastuoluline Alzheimeri ravim on senistest parim

Alzheimeri assotsiatsioon, mis on üleilmne vabaühendus, kutsub USA riiklikke tervisekindlustusi üles koheselt võimaldama ligipääsu olemasolevatele ravimitele. Nende avalduses öeldi katsetulemuste kohta järgmist: «Alzheimeri tõve varases staadiumis olevate inimeste puhul võivad need tulemused tähendada, et donanemab muudab oluliselt haiguse kulgu. Nagu teised selle klassi ravimeetodite Aduhelm™ ja Leqembi™ puhul, mille FDA on juba heaks kiitnud, näitavad need katsetulemused, et donanemab annab inimestele rohkem seda aega, kui nad on täielikult võimelised osalema igapäevaelus, jääma iseseisvaks ja tegema tulevasi tervisega seotud otsuseid. Neid eeliseid pakkuvad ravimeetodid on sama väärtuslikud kui ravid, mis pikendavad teiste haigustega inimeste eluiga.»