Ahistamist ja sellesse mõistvalt suhtumist soodustavadki mitmed levinud uskumused. Seesama, et kui ma ikka kedagi armastan – ja armastus on ju kaunis tunne, hingesugulase leidmine on maailma kõige imelisem asi üldse –, siis on õige seda igal moel välja näidata, arvaku teised mis tahes.

Selle taga on omakorda laiem uskumus, et igasugu tundeid ja impulsse kuitahes toorelt välja näidata ja välja elada on õige tegu. Ahistajatele on omane tihti ka veendumus, et tema vajadused ja tunded on teise omadest tähtsamad. Kuna mind on halvasti koheldud, siis mina võin teisele palju rohkem halba teha.