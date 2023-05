TÜ Kliinikum nõuab abitult vanamemmelt kümneid tuhandeid eurosid

Naine – nimetagem teda proua Astraks – on enam kui 80 aastat vana ning sattus haiglasse keset koroonapandeemia harja. Põhjuseks polnud siiski mitte koroona – selle põdes naine läbi üsnagi lihtsalt –, vaid Parkinsoni tõvest tüsistunud kopsupõletik. See on degeneratiivne, krooniline ja progresseeruv kesknärvisüsteemi haigus, mis kahjustab inimese võimet end liigutada ja kõneleda. Kuna raskenenud on ka neelamine, kipuvad Parkinsoni tõve all kannatajad toitu endale hingekurku tõmbama, mis võib viia sageli eluohtlikuks osutuva pneumooniani. Astra lähedaste hinnangul on eakal naisel olnud raskusi isegi kohupiimakreemiga kisselli allaneelamisega. Professionaalne õendusabi võib aidata taolistel haigetel siiski kauem vastu pidada, toita nii, et söök hingetorusse ei satu. Pneumoonia profülaktika on ka üks toiminguist, mida vastavalt 2021. aastal jõustunud sotsiaalministeeriumi määrusele õendushaiglates osutatakse – või täpsemalt «iseseisvalt osutada tohib». Loetelus on veel ka elutähtsate tervisenäitajate jälgimine, asendiravi, suu ja silmade hooldus, dehüdratatsiooni ennetamine ning veel palju-palju muud, mis sotsiaalministeeriumi ametnike poolt määrusesse kirja pandud sai.