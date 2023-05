Uuring kinnitas, et on üks tegevus, mis aitab eakatel dementsuse riski alandada

Ajakirjas Journal of the American Geriatrics Society avaldatud uuring viitas sellele, et eakatel, kes veedavad rohkem aega veebis, võib tulevikus olla väiksem risk dementsuse tekkeks.

Uuring näitas ka, et inimestel, kes kasutasid internetti kuus kuni kaheksa tundi, oli suurem risk dementsuse tekkeks. Teadlased lisasid aga, et leiud olid statistiliselt ebaolulised.

Parema järelduse tegemiseks on vaja teha rohkem uuringuid, kuid on teada, et kognitiivne aktiivsus ja intellektuaalne stimulatsioon on ajule hea ja vähendab dementsuse riski, vahendab Medical Daily.