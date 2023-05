Mis tegelikult COVID-19 patsiente tappis? See ei olnud ainult tsütokiinide torm!

Kopsu sekundaarne bakteriaalne infektsioon ehk kopsupõletik oli COVID-19 patsientidel äärmiselt levinud, mõjutades peaaegu poolt patsientidest, kes vajasid kopsude mehaanilist ventilatsiooni. Rakendades meditsiiniliste andmete puhul masinõpet, leidsid Northwesterni ülikooli teadlased, et sekundaarne bakteriaalne kopsupõletik, mis ei lahene, oli COVID-19 patsientide surma peamine põhjus. See võib isegi ületada viirusnakkuse enda põhjustatud suremuse.

Teadlased leidsid ka tõendeid selle kohta, et COVID-19 ei põhjusta «tsütokiinide tormi», mida nii sageli arvatakse põhjustavat surma. Uuring avaldati hiljuti ajakirjas Journal of Clinical Investigation.

Uurijad leidsid, et peaaegu pooltel COVID-19 patsientidest tekib sekundaarne mehaanilise ventilatsiooniga seotud bakteriaalne kopsupõletik.

«Need, kes tervenesid sekundaarsest kopsupõletikust, jäid tõenäoliselt ellu, samas kui need, kelle kopsupõletik ei lahenenud, surid suurema tõenäosusega,» ütles Singer. «Meie andmed näitasid, et viiruse endaga seotud suremus on suhteliselt madal, kuid muud asjad, mis juhtuvad intensiivravi ajal, nagu sekundaarne bakteriaalne kopsupõletik, kompenseerivad selle.»