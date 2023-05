Jalgpalluri ravimatu haigus osutus diagnostiliseks veaks

Ameerika jalgpalli mängijatel, kellel on olnud korduv peatrauma ja põrutus, on kõrgenenud risk kroonilise traumaatilise entsefalopaatia tekkeks. See on pöördumatu seisund, mis viib dementsuseni.

Entsefalopaatia on aju struktuuri või talitluse ulatuslik häire, mille iseloomulikuks tunnuseks on vaimse seisundi häire.

Kuid mitte iga vaimsete võimete languse juhtum ei tähenda, et selle põhjuseks on krooniline traumaatiline entsefalopaatia. Juhtumiuuring, mille on avaldanud Mass General Brighami teadlased ajakirjas Current Sports Medicine Reports, näitab, et probleemide taga võib olla ka ravitav seisund.

Adam Tenforde, Mass General Brighami spordimeditsiini programmi arst ja Spauldingi riikliku jooksukeskuse meditsiinidirektor, oli kaasautoriks uuringus, mis kirjeldas 54-aastase endise profijalgpalluri juhtumit. Endine sportlane alustas jalgpalli mängimist 8-aastaselt ja mängis NFL-is neli hooaega kaitsjana. Lisaks paljudele traumadest tingitud füüsilistele hädadele ja nende tõttu tehtud operatsioonidele kannatas ta kognitiivsete, käitumuslike ja isiksusemuutuste tõttu, kui ta Harvardi endiste NFL jalgpallurite terviseuuringusse registreerus.

Osana uuringust, milles hinnatakse iga osaleja tervist kolme visiidi jooksul, tehti osalejale aju magnetresonantstomograafia uuring ehk lühendatult MRI. MRI näitas hüdrotsefaalia tunnuseid - ajuturset, mida saab ravida ja mille tagajärgi saab tagasi pöörata. Otsmiku- või oimusagarate kõhetumisest tuleneva dementsuse diagnoos aga kinnitust ei leidnud. Pärast ravi saamist koges osaleja meeleolu ja tunnetuse paranemist.