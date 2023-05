Heategevusjooks aitab Kevinile hankida 700 000 eurot maksva ravi

Heategevuslik jooksuüritus stardib sel reedel, 12. mail algusega kell 19 Tartus Tähtvere spordipargis.

Kevin alustas heade Lastefondi annetajate toel hädavajaliku raviga selle aasta 22. veebruaril ning lapse raviarsti sõnul on esmased ravitulemused olnud silmaga märgatavad. «Lapsel on rohkem jõudu, ta ise on rõõmsam ja hingamisfunktsioon on teinud suure hüppe paremuse poole.»

Ka Kevini asenduskodu perevanem kinnitab, et lapsel läheb tänu ravimile väga hästi. «Ta on palju tegusam ja liikuvam, käib iga päev õues jalutamas ja pingutab kõvasti, et oma uus eesmärk – käia päevas 10 000 sammu – saavutada. Kevin ise ütleb, et ta ei väsi enam nii kiiresti, hingata on kergem ja jalad ei valuta enam kõndides.»

Raviga jätkamiseks vajab Kevin aga jätkuvalt annetajate abi. Lapse aastasest ravivajadusest on hetkel puudu ligi 540 000 eurot.

Heateo jooks on mõeldud kõigile, kes soovivad aidata Kevinit ja veeta ühe kauni kevadise õhtupooliku aktiivselt. Iga 8-eurone pilet panustab lapse ravisse ning kohapeal on võimalik ka annetuskastidesse veel heategusid poetada või osaleda heategevuslikus õnneloosis.

Ehkki üritus kannab nime Heateo jooks, on oodatud ka kõik heategijad, kes soovivad 4,5-kilomeetri pikkuse raja läbida kõndides. Iga osalejat ootab üllatus Sportlandilt ning kõikide heategijate vahel loositakse välja ka vingeid auhindu nii Sportlandilt kui ka Eesti Rahva Muuseumilt, kirjastuselt Koolibri ning Kalev Spa veekeskuselt.

Heategevuslikule spordiüritusele on oma õla alla pannud ka Südameapteek, NutriMedical, Puidukoda ja HUUM.

Registreerumine on avatud siin.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu 12 miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata, hakates püsiannetajaks.