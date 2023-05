See tegur tõstab soolevähi tekkeriski kaks korda

Põhjus: paljud kaotavad tahtmatult kaalu enne kolorektaalse vähi ehk käär- või pärasoolevähi diagnoosi. Kui uuringutes võetakse ainult arvesse kehakaalu diagnoosimise ajal, varjab see tegelikku seost rasvumise ja kolorektaalse vähi tekkeriski vahel. Lisaks näitab käesolev uuring, et tahtmatu kaalulangus võib olla kolorektaalse vähi varajane ilming.

«Siiani ei ole nendes uuringutes arvestatud, et paljud haigestunud inimesed kaotasid kaalu enne diagnoosimist,» ütleb Hermann Brenner, Saksamaa vähiuuringute keskuse epidemioloog ja ennetusekspert. «See on viinud selleni, et paljudes uuringutes on rasvumise riski oluliselt alahinnatud.»