UURING ⟩ Üllatav tegur võib tõsta vererõhku

Professor Qin ütles: «Meie tulemused näitavad, et mobiiliga rääkimine ei pruugi mõjutada kõrge vererõhu tekkeriski, kui iganädalane kõneaeg on alla poole tunni. Tundub, et südametervise säilitamiseks on mõistlik rääkida mobiiliga minimaalselt.»