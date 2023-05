Mida kujutab endast kolibakter, mis levib Saaremaal?

Kolibakteri nakkuse vältimiseks tuleb korralikult pesta juur- ja puuvilju ning liha korralikult läbi küpsetada vähemalt 70 kraadi juures. Toitu valmistades tuleb puhtana hoida tööpinnad ja töövahendid, vältida ristsaastumist ehk toored toiduained, eriti liha, tuleb hoida valmistoitudest eraldi. Valmistoitu ei tohi pikka aega soojas hoida. Soovitav on valmistoitu hoida külmkapis ja sealgi mitte üle 1–2 päeva. Tõhus ennetusmeede on käte pesemine pärast tualeti kasutamist ja enne söömist.

Nädalavahetusel Saaremaal Kuressaares alanud massiline nakatumine kõhutõppe, millega kaasneb oksendamine, allub ravile. Kuressaare haigla andmetel möödub äge haiguse faas 12 tunniga, mille järel hakkab inimene paranema. Vanemaealised inimesed ja väikelapsed on haigussümptomitest enim ohustatud suure vedeliku kaotuse tõttu, seepärast tuleb jälgida, et kodus oleks piisavalt puhast vett.

Haigustekitaja kindlaks määramiseks läheb aga veidi rohkem aega, sest vähese nakkusmaterjali korral tuleb seda proovi ette kasvatada ja alles siis saab seda analüüsida. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma kinnitusel viitavad esimesed laboritulemused hetkel kolilaadsetele bakteritele ja e.colile, kuid välistatud ei ole ka vee kaudu levivad viirusnakkused. «Võimalik on ka see, et ühte kindlat haigustekitajat ei leitagi, ja ka see on tavapärane, sest reovee saastused on üldjuhul seotud mitmete erinevate haigustekitajatega,» ütles Härma.