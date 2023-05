Tehisintellekt tuvastab kõrgeima vähiriskiga inimesed kuni kolm aastat enne diagnoosimist

Teadlased katsetasid erinevaid versioone nende võime osas tuvastada inimesi, kellel on kõrgendatud risk haiguste tekkeks erinevatel ajavahemikel - 6 kuud, üks aasta, kaks aastat ja kolm aastat. Tehisintellekti algoritmi iga järgnev versioon oli oluliselt täpsem, et ennustada, kes haigestub kõhunäärmevähki. Teadlased ütlesid, et nad usuvad, et mudel on haiguse esinemise ennustamisel vähemalt sama täpne kui praegused geneetilised testid, mis on tavaliselt saadaval ainult väikesele patsientide hulgale.

Vihane organ

Kõhunäärmevähki on raskem ja kulukam skriinida ja testida. Arstid vaatavad peamiselt perekonna ajalugu ja geneetiliste mutatsioonide olemasolu, mis on küll olulised tulevase riski näitajad, kuid jätavad sageli paljud patsiendid tähelepanuta. Tehisintellekti tööriista üks eriline eelis on see, et seda saab kasutada kõigi patsientide jaoks, kelle terviseandmed ja haiguslugu on kättesaadavad, mitte ainult neil, kellel on teadaolev perekondlik või geneetiline eelsoodumus haigusele. Teadlased lisavad, et see on eriti oluline, sest paljud kõrge riskiga patsiendid ei pruugi isegi olla teadlikud oma geneetilisest eelsoodumusest või perekonna ajaloost.