Sikkut: me ei saa tulevikus kuidagi õdedeta hakkama

Minister Sikkut tõi välja, et rääkides tööjõuvajadusest ükskõik millise valdkonna esindajaga Eestis, on kõigi peamine mure järelkasv. Tema hinnangul on ühiskonnas tähtis aru saada, millised on need valdkonnad, kus vajatakse inimlikku hoolt ka tulevikus. «Me ei saa tulevikus kuidagi ilma õdedeta hakkama, meil on neid tulevikus rohkem vaja. Võib olla valdkondi, kus töid saab automatiseerida, tervishoius on see potentsiaal väike,» tõdes ta.

«Õdede tegevusse on tulnud palju tehnikat juurde, aga töö selle tehnikaga teeb inimene. Seega kui kõik maad vaevlevad õdede puuduses, siis meil tuleb leida päris palju lahendusi, mida korraga ellu rakendada selleks, et õdesid oleks meil nii täna kui ka tulevikus,» nentis Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on Eestis siiski olukord hea, kuna õeks õppida soovijaid on palju. «Ainuüksi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppesse laekub üle 1000 avalduse aastas, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli umbes sama palju. Inimesed on valmis seda vastutust võtma. Meil on vaja lihtsalt rohkem võimalusi, et koolitada.»