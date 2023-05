Vähisuremust saab vähendada vitamiiniga

Vitamiini D puudus on kogu maailmas laialt levinud ja eriti levinud on see vähihaigete seas. Aasta keskmisena on umbes 15 protsendil Saksa täiskasvanutest vitamiinitase veres madalam kui vaeguse lävi. Kolorektaalse vähiga patsientidel diagnoosisid teadlased 59 protsendil osalejatest vitamiini D3 vaeguse, mis tähendab ebasoodsama prognoosi riski tõusu.