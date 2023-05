Koroona mõju kohta tehti suur avastus

«Mitmetes uuringutes on leitud, et suurel osal pika Covidiga patsientidest on ebanormaalne taju puudutuse, rõhu, temperatuuri, valu suhtes kogu kehas. Meie töö näitab, et SARS-CoV-2 võib põhjustada püsivat valu üsna ainulaadsel viisil, rõhutades vajadust ravimite järele, mis on suunatud selle viiruse spetsiifilistele molekulaarsetele mehhanismidele,» selgitab uuringu üks autor dr Venetia Zachariou, Bostoni ülikooli meditsiinikooli farmakoloogia, füsioloogia ja biofüüsika õppetooli juhataja.