Naisel diagnoositi suur ajukasvaja vähem kui aasta pärast abikaasa vähisurma

«Olime mõlemad kõigest 27. Justkui leinaga toimetulemine poleks olnud piisavalt raske, hakkasin autoroolis ja surfates märkama kummalisi sümptomeid. Veidrad peapööritused – nagu see, kui sa ei söö piisavalt – muutusid sagedamaks ja kestsid üha kauem, millele järgnes tugev väsimus. See oli nagu unenäost ärkamine, ka imelik laul haaras kogu ümbruse. Kuigi ma mõistsin, et olen just kellegi kaotanud, tahtsin teada, kas minuga on midagi valesti,» meenutab Hanstein.