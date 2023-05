EMO-sse pöördumised on jõudnud koroonapandeemia eelse tasemeni

Erakorralise meditsiini vastuvõttu pöördunud inimeste arv vähenes 2020. aastal märgatavalt just riigis kehtinud eriolukorra tõttu ning jõudis 2022. aastal taas koroonapandeemia eelse tasemeni. Aastal 2022 vajas erakorralist meditsiiniabi ligi 100 000 kuni 14-aastast last ja ligi 400 000 vähemalt 15-aastast inimest. Nende arv on aastaga kasvanud vastavalt 31 ja 8 protsenti.