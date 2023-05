Terviseamet kaardistab inimeste hoiakuid avalikus ruumis suitsetamise ja veipimise suhtes

Põhiline tubakatarvitamisega seotud probleem kortermajas on kaudne suitsetamine ehk tubakasuitsuga saastatud keskkonnas viibimine ja suitsu valikuvaba sissehingamine. Kaudne suitsetamine on eriti ohtlik lastele, rasedatele, südamehaigetele, hingamisprobleemidega inimestele ja ka lemmikloomadele.

Tihti pöörduvad kodanikud Terviseameti poole murega, mil naabri sigareti toss tuleb rõdult või akna kaudu naabri korterisse. Seaduse kohaselt on korterelamutes keelatud suitsetamine vaid piiritletud aladel, mistõttu on inimestel tihti keeruline leida lahendusi probleemile, mis võib igapäevaelu segada. Küsitluse eesmärk on kaardistada inimeste hoiakuid avalikus ruumis suitsetamise ja veipimise kohta, mis aitaks tulevikus luua kõigile turvalise ja meeldivama elukeskkonna.

Eraldi probleem on e-sigarettide suitsetamine ehk veipimine. E-sigaret klassifitseerub tubakaseaduse järgi tubakatootega seonduvaks tooteks. E-sigareti suitsetamine on keelatud samades kohtades, kus tavasigareti suitsetamine. Lisaks on Eestis e-sigarettide omamine, müük ja tarvitamine alaealiste seas keelatud. Sellele vaatamata näeme, et inimesed ei tea e-sigaretile kohalduvaid reegleid: suitsetatakse avalikes ruumides, tooteid tarvitavad tihedalt noored, sh lapsed.

Nii suitsetamisel kui ka veipimisel eraldub ohtlikke aineid. E-sigaretid on kahjulikud nii tarbijale kui ka kõrvalseisjale, kes hingab sisse e-sigareti kasutaja väljahingatud aerosooli. Seetõttu on oluline, et valdkonna kujundamisel saaks kaitsta inimesi, juhtides nende tähelepanu võimalikele ohtudele, mis tulenevad nii suitsetamisest kui veipimisest ning kehtiva seadusandluse nõuetele.

Terviseamet kutsub inimesi üles vastama suitsetamise ja veipimise hoiakuid kaardistavale küsimustikule. Küsitluse tulemused avaldatakse hiljemalt 2024. aasta alguses Terviseameti kodulehel. Küsitlusele on võimalik vastata siin.