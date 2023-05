Ühendkuningriigis sündisid beebid, kes kannavad kolme inimese DNAd

Ühendkuningriigis on sel viisil sündinud vähem kui viis last, andis HEFA teada, kuid perede identiteedi kaitsmiseks ei esitatud täiendavaid üksikasju, vahendab Medical Xpress.

Teadlased võtavad kahjustunud mitokondritega naiselt munarakust või embrüost geneetilise materjali, mis seejärel kantakse üle doonormunarakku või -embrüosse, millel on terved mitokondrid, kuid millelt on eemaldatud ülejäänud võtme-DNA.

«Mitokondrite doonorravi pakub raske päriliku mitokondriaalse haigusega peredele võimaluse saada terve laps,» nenditi Ühendkuningriigi inimviljakuse ja embrüoloogia ameti kolmapäevases avalduses. Agentuur avaldas lootust, et Newcastle'i ülikooli teadlased avaldavad peagi ravi üksikasjad.

Suurbritannia nõuab, et kõik ravi saavad naised saaksid inimviljastamise ja embrüoloogia ameti loa. Ameti seisukoht on, et abikõlbulikuks osutumiseks ei tohi peredel olla muid võimalusi geneetilise haiguse edasikandumise vältimiseks.