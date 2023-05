Perearstide Seltsi juht: järgmised 7-8 aastat läheb olukord tervishoius halvemaks

«Selle vilju me alles hakkame maitsma. Kui me julgeme täna need kolm plaani kokku panna (esmatasandi, kiirabi ja haiglavõrgu arengukavad – Med24 toim), kui me ütleme, mida tegelikult Eesti meditsiinilt tahame, siis võivad mingil hetkel hakata asjad paremaks minema, aga ma julgen öelda välja, et järgmised 7–8 aastat läheb halvemaks,» rääkis Vallikivi.