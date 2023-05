Hea teada: kas ka sind oodatakse tänavu rinnavähi sõeluuringule ja kuidas valmistuda

Rinnavähi sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis – enne kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud.

Keda oodatakse sõeluuringule?

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–68-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant. Tänavu on tasuta sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised, kes on sündinud aastatel 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 ja 1973.

Kuidas end sõeluuringule registreerida?

Kuidas sõeluuringuks valmistuda?

Uuringul tuleb ülakeha paljaks võtta, mistõttu on mõistlik panna selga pluus ja püksid/seelik, et endal oleks mugavam. Sõeluuringu päeval ei tohi kasutada deodorante, kreeme, salve ja muud taolist, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti. Naised, kel käib veel menstruatsioon, võiksid sõeluuringule minna tsükli 5.–15. päeval, sest siis on rinnad vähem hellad ja tundlikud, ent lubatud on ka muul ajal minna. Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.