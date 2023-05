Koroonajärgselt aitab südant tugevdada huvitav meetod

Hüperbaariline hapnikravi hõlmab sajaprotsendilise hapniku sissehingamist kõrge rõhu all, et suurendada selle kohaletoimetamist kudedesse – see on eriti kasulik kudedele, mis on vigastuse või põletiku tõttu hapnikupuuduses. Tegu on levinud meetodiga mitteparanevate haavade, sukeldujate dekompressioonhaiguse, vingugaasimürgistuse, kiiritusvigastuse ja teatud tüüpi infektsioonide ravis.