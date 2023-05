Salamahti kanda kinnitav probleem tõstab oluliselt infarktiriski

Uuringust järeldub, et isikutel, kel südame pärgarterite kahjustus oli kulgenud sümptomiteta, oli kuni kaheksa korda suurem risk haigestuda südameinfarkti kui isikutel, kel KT-uuringul koronaararterite kahjustust ei leitud. Vajalikud on edasised uuringud, et leida meetodid ateroskleroosi ennetusmeetmete tõhustamiseks ja asümptomaatilise koronaararterite ateroskleroosi avastamiseks, nendivad teadlased.