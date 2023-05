Allergikute koju ei sobi mitmed toataimed

Allergiku koju ei sobi õitsvad, lõhnavad ja eoseid levitavad taimed, samuti mitte kuivkompositsioonid, sest need ärritavad niigi ülitundlikke hingamisteid. Mõned taimed eritavad ka ilma vigastamata välja mahla väikeste tilgakestena, millest õhus kuivades moodustab väga peenike ärritav tolm. Sellise taimena on tuntuks saanud mõned fiikuste sordid. Potitaimede muld on sobivaks keskkonnaks mitmesugustele (hallitus)seentele, ka see on põhjus, miks toalilled allergiku tuppa ja koju ei sobi.