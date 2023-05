Ühe kõige surmavama vähiliigi vastu leiti võimalik ravi

Pankrease vähk on üks surmavamaid vähiliike, kuna sellel pole tavaliselt sümptomeid kuni hilises staadiumis, mil seda on raske ravida. Üks kõhunäärmevähi tüüp, mida nimetatakse pankrease duktaalseks adenokartsinoomiks (PDAC), on eriti surmav – see tapab ligikaudu 88 protsenti sellega diagnoositud patsientidest. Patsientidel, kellel on diagnoositud PDAC, on tavaliselt kaks võimalust: teha plaane suremiseks või läbida pöialt hoides meditsiiniline ja kirurgiline ravi.