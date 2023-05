Kuidas filtreerida vett ja kaitsta end saasteainete eest?

Suur osa inimesi valivad just seetõttu joomiseks pudelivee, ent ka see ei ole paraku ideaalne valik. Iga päev pudelivett tarbides läheks see üsna kalliks maksma ega ole ka kuigi keskkonnasõbralik. Kui juua kolm liitrit vett päevas, kulub ka pudeliveele ligi kolm eurot päevas. See tähendab, et vähem kui poole aastaga kuluks pudeliveele 450 eurot.

Tihti pole ka infot, kuidas pudelivesi puhastatud on – mõni on puhastatud tõhusalt ja mõni mitte. Pole ka saladus, et plastikpudelitest lekivad joogivette toksiinid.

Kõige otstarbekam on vett puhastada selle kasutuspunktis ja oma kodus. Tsirkaadia on oma kodulehel toonud välja levinud viisid, kuidas joogivett puhastada.

1. Keetmine

Vee keetmine on läbi aegade olnud üks viis vee puhastamiseks kodus. Kõrgetel temperatuuridel hävinevad bakterid ja viirused ning vesi saab puhtaks. Samas peaks silmas pidama seda, et keetmisel vee koostis muutub. Keetmisel kaob veest osa hapnikust ning see tõstab vees olevate kahjulike ainete kontsentratsiooni ning keetmisega ei kao veest ka kõik rauasoolad, kaadmium, elavhõbe ja nitraadid. Pikaajalisel keetmisel tekitab jääkkloor koos orgaaniliste ainetega kantserogeene, seega võib vee keetes puhastamine tihti olla kahjulikumgi kui lihtsalt kraanivee joomine.

2. Filterkann