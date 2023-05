ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kõigi meele järele ei jõua keegi olla

Pettumus – tunne, et kellelgi on olnud meiega seoses mingid ootused, mis on nüüd luhta läinud – tekitab süü- ja häbitunnet. Minuga ei saa arvestada, ma pole olukorra kõrgusel, ma olen alt vedanud. Nii pettumus kui ka see, et inimestel on teiste suhtes ootused, on ju väga normaalne elu osa. Sotsiaalsete elukatena ei saa me püsida, kui lubadusi murtakse või kui kaaslase käitumine pole ennustatav.