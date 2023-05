Kõik, mida peab teadma salakavalast UV-kiirgusest

Puhkuseveetjad Vahemere maades, Aafrikas, Kanaaridel ja teistes lõunamaades peavad arvestama, et kõrge päikesega ja veel liivarandadel mere ääres võib UV-indeks olla ka üle 10. Eriti intensiivne on UV-kiirgus kõrgmägedes lumega.

Kui liiga palju päikest võib inimesele halba teha, siis ka liiga vähe päikest pole tervislik. Nimelt D-vitamiini loomulik süntees organismis toimub UV-B kiirguse toimel inimese nahas. Piisava päevase D-vitamiini koguse sünteesiks vajalik, käsivarte ja näonaha kaudu saadav kiirgusdoos on paar korda väiksem kui on minimaalne põletust tekitav doos. Seega näiteks, kui UV-indeks on 1, siis tuleks iga päev olla õues vähemalt tund aega. D-vitamiini tähtsus kaltsiumi ainevahetusele ja selle puudusest tulenevad tugiaparaadi haigused (rahhiit) on hästi teada. Kuid viimasel ajal on leitud epidemioloogilistes uuringutes seoseid UV-kiirguse taseme vähesuse ja teatud tüüpi vähi ning autoimmuunhaiguste tekke riski vahel. Oht võib olla isegi suurem, kui oht liigpäevitusest suvel. UV-kiirguse vähesuse tõttu talve poolaastal on hakatud rääkima «D-vitamiini talvest», mis kestab Eestis novembrist veebruarini, kirjutab keskkonnaportaal.