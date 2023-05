HIV ning B- ja C-hepatiidi testimise nädal juhib tähelepanu haiguste varajase avastamise olulisusele

«Küll aga on selle viiruse jaoks olemas efektiivne ravi, mistõttu on nakatunute üles leidmine eriti oluline,» sõnas dr Aimla. Ta tõi välja, et viimase rahvusvahelise Polaris Observatory aastate 2015–2020 raporti alusel on Eestis C-hepatiidi esinemissagedus 1,2 protsenti elanikkonnast.