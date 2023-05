Aevastamine võib tekitada ehmatava sümptomi

Punase laigu näol on tegu limaskestaaluse ehk subkonjunktivaalse verevalumiga, kirjutab Reader’s Digest. See tekib siis, kui peened veresooned silma sidekestas katki lähevad ja väike hulk verd satub limaskesta alla. Üldiselt mõjutab see vaid pisikest osa silmast ning ülejäänud silmamuna on ikkagi valge.

Üllataval kombel võib selle verevalumi teke olla seotud hoopiski köhimise või aevastamisega. «Haiguse ajal tõuseb vererõhk pea piirkonnas märkimisväärselt, kuid see on ajutine,» põhjendas USA optometristide liidu juht Samuel D. Pierce. Sellise muutuse järel tundub igati loogiline, et silmas asuvad pisikesed veresooned paisuvad ja võivad lõhkeda. Tulemuseks ongi verevalum. Sisuliselt tekib see samamoodi nagu sinikas, kuid silmamunal pole lihtsalt ümber nahka, mis võtaks lillakassinise värvuse.

Muidugi võib verevalum tekkida ka konkreetsemalt silmatrauma tõttu, näiteks kui oled silma kõvasti hõõrunud. «See võib olla trauma tulemus, vahel aga inimesed ei mäletagi seda, näiteks on nad silma kogemata magades hõõrunud,» lisas optometrist. Riskantne on ka allergia, mille puhul nii aevastad kui ka hõõrud vesiseid silmi. Kui sul on kehv vereringe või kõrge vererõhk, on samuti verevalumi teke tõenäolisem.

Enamikel juhtudel pole verevalum põhjus muretsemiseks. Seda tasub aga kontrollida eriti siis, kui see ilmub silma sageli. Pierce’i sõnul võib see olla märk, et sul on kõrge vererõhk, millest sa ise veel teadlik pole. Harvemini võib sage verevalumi esinemine viidata veritsushäirele või plasmarakkude vähile, lisas ta.