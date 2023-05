Psühholoog annab nõu, kuidas emaks saades oma vaimset tervist hoida

Alati ei pea see enda hetk olema sotsiaalsus. Aga oluline on planeerimine. Kasvõi korra kuus näiteks massaaži aja broneerimine on see, mis ühel raskel päeval aitab fookust paigas olla. Hea on teada, et tulemas on midagi, mis viib Sind emaduse rutiinist välja. Kasvõi tunnikeseks. Samuti nagu ikka - oluline on teha asju, mis meie vaimsele tervisele head on. Ja vahetevahel peab end sundima. Täpselt samamoodi, nagu ei jaksa alati trenni minna, ei jaksa alati ka sõpradega kohtuda. Aga kui koduvälisest sotsiaalsusest on suur puudus, vaimne tervis kannatab ja tass on tühi, siis mõtleksin ikkagi sotsiaalsuse suurendamisele vaatamata esmasest motivatsioonipuudusest.