SELGUS MAJAS ⟩ Tualettpaberirull tuleks riputada sedapidi

Tualettpaberit on võimalik riputada kahel moel: paber võib langeda eespoolt üle rulli või tagant, seina lähedalt.

Tarbijakaitserühma CHOICE meeskonnajuht Ashley Iredale annab selge vastuse.

«Maailmas on kahte tüüpi inimesi: need, kel ripub tualettpaber üle rulli, ja need, kes eksivad,» ütleb ta.

«Perforeeritud tualettpaberi idee 1800. aastate algne patent näitab tegelikult, et see on mõeldud rippuma ülevalt,» selgitab Iredale, kelle meeskond testib kodutarbeid, pesutooteid ja tualettpaberit.

Tõepoolest, 1891. aastal illustreeris tualettpaberi leiutaja Seth Wheeler ideed nii, et paber langeb üle rulli.

Sellel on hea põhjus, miks paber peaks rippuma üle rulli – see on seotud hügieeniga.

«Üks võti hügieenilise tualettruumi säilitamiseks on inimeste ja pindade vahelise kontakti minimeerimine,» ütleb Gold Coast Bondi ülikooli terviseteaduste dotsent dr Christian Moro.