WHO ekspert: tervisele ohutut alkoholikogust ei ole

«See on toonud pikas perspektiivis kaasa tarbimise ja suremuse märgatava vähenemise, oodatava eluea pikenemise. Kuid nende meetmete puhul on oluline järjepidevus. Oleme näinud ka, et aktsiisi langetamine on toonud kaasa alkoholi tarbimise ja sellest tingitud suremuse suurenemise,» ütles dr Jürgen Rehm, Kanada sõltuvuse ja vaimse tervise keskuse vanemteadlane.

Praeguseks süstemaatiliselt hinnatud tõendid näitavad, et tervisele ohutut alkoholikogust ei ole olemas. Alkohol on tuntud kantserogeen, mille tarbimine juba väikses koguses võib põhjustada seitset eri tüüpi vähki. «Alkoholist tingitud tervisekahju, haigestumine ja suremus on otseselt seotud tarbitava kogusega: mida suurem on kogus, seda suurem on kahjude ulatus. Seejuures ohutust kogust ei ole olemas. Isegi väike kogus alkoholi päevas suurendab vähki haigestumise riski – see seos on praeguseks kindlaks tehtud,» ütles dr Jürgen Rehm.