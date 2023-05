3 looduslikku vahendit, mis aitavad sääski peletada

Teepuuõli

Tugevalt lõhnav õli on tuntud antibakteriaalsete ja põletikuvastaste omaduste poolest, aga hiljutised uuringud on näidanud, et see on ka tõhus putukate peletaja, kirjutab Healthline. Testidest nähtus, et teepuuõlis sisalduvad tõrjevahendid hoiavad eemal nii sääski, kärbseid kui lesti.