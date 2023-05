Suuõõnevähi tekkimise riski suurendab üllatav tegur

«Me kaldume mõtlema seedetrakti kasvajate, rinna-, kõhunäärme- ja munasarjavähi riski suurenemisele, kui tegemist on ülekaalulisusega,» ütles patoloog-immunoloog ja uuringu peamine autor dr Yu Leo Lei Medical Xpressis. «Paljud hiljutised andmed, mis hõlmasid miljoneid inimesi mitmelt mandrilt, näitasid rasvumise ja suuvähi tekke riski varem alahinnatud seost.»

Rasvunud hiirte immuunrakkude aktivatsioon oli saledate liigikaaslaste omaga võrreldes uuringus pärsitud, selgitas Lei. Immuunsüsteemist puudusid tähtsad komponendid, mis on kasvajavastasele immuunsusele üliolulised.

Meeskond leidis, et küllastunud rasvhapped võivad NLRC3-nimelist valku tootes blokeerida STING-raja, mis soodustab kasvajarakke üles leidvate immuunrakkude küpsemist.

Lei ütleb, et see on esimene uuring, mis tuvastas rasvumise, suuvähi ja immuunsuse mehaanilise seose.