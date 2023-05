Uudne test tuvastab poole tunniga, millised suuõõnehaigused ähvardavad

Massachusettsi Forsythi instituudi teadlased kohandasid geenide redigeerimise CRISPR-tehnoloogiat, et tuvastada süljes olevad bakterid umbes 30 minutiga.

Suutervis on üldtervise oluline mõõdupuu. Varasemad uuringud on näidanud, et suus olevad mikroorganismid mängivad rolli hambaaukude ja igemehaiguste tekkes. Samuti on suuõõne tervisel seos muude haigustega, nagu südame- ja hingamisteede haigused, diabeet ja vähk.

Geenide redigeerimise tehnoloogia CRISPR on leidnud kasutust paljudes biomeditsiini edusammudes. CRISPR-i edasiarendus SHERLOCK on hiljuti loodud diagnostikatööriist. See suudab tuvastada mistahes organismi või patogeeni ainulaadseid «geneetilisi sõrmejälgi», mis on kodeeritud DNA või RNA järjestuses. See toimib, programmeerides spetsiaalsed CRISPR-Cas ensüümid tuvastama spetsiifilist nukleiinhapet, mis on seotud genoomse teabe salvestamise ja väljendamisega. Nukleiinhappe tuvastamisel aktiveeritakse ensüüm CRISPR-Cas, tekitades fluorestseeruv signaal.

CRISPRiga kasutatakse tavaliselt Cas9 ensüümi. SHERLOCKis kasutatakse ensüümi Cas13a, et tuvastada nelja bakterit, mis teadaolevalt põhjustavad suuhaigusi.