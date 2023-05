Eestis katsetatud implantaadi arendajad asutasid nõuandekomisjoni

Copla implantaat on biolagunev implantaat põlveliigese kõhrekahjustuse kirurgiliseks raviks. Copla implantaadi kommertsialiseerimise esimeses etapis on Askel Healthcare seadnud sihiks USA liigeskõhre ravile suunatud turu. Ettevõtte eesmärk on kõrgetasemelise kliinilise nõuandekomisjoni toel kujuneda põlveliigese kõhre kirurgilise ravi ülemaailmseks standardiks.

«Võrreldes teiste kõhre parandusmeetoditega võimaldab Copla kohe pärast operatsiooni kanda kogu keharaskuse opereeritud jalale. See aitab kõigi eelduste kohaselt kiiremini taastuda tavapärasteks tegevusteks, sest taastumisprotsess algab varem. Bioloogilisest vaatenurgast loob see kõigi eelduste kohaselt ravitud koe parema vastupidavuse. Kõhrkoe hea paranemine on seni lahendamata väljakutse. Kudede regeneratsiooniks on vaja rakke uue koe tootmiseks ja rakud vajavad tugistruktuurina karkassi, mis võimaldaks kudedel taastuda kahjustatud piirkonnas. Sellise karkassi jaoks on mitu aastakümmet kasutatud erinevaid materjale, kuid ükski neist pole saavutanud kliinilises praktikas püsivat edu. Askeli Copla implantaadil on spetsiifiline mikrostruktuur, mille eesmärk on luua kõhrekoe regeneratsiooniks sobiv keskkond – see võtab arvesse nii aeglast paranemisprotsessi kui ka kõhrkoe ainulaadseid mehaanilisi koormusnõudeid,» kommenteeris professor Brittberg.