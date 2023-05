Kuidas leevendada tugevat valu menstruatsiooni ajal?

Tugev valu vajab tähelepanu

Proviisori sõnul on inimeste valulävi väga erinev, mistõttu on raskusastet väga raske hinnata – kui mõnda inimest ei sega ka tugevam alakõhuvalu, siis teise jaoks võib ka väiksem valu tähendada suurt ebamugavustunnet ja igapäevarutiini muutust. Et valu tugevuse põhjal on selle tõsidust sageli raske otsustada, tulekski Valge-Rebase sõnul lähtuda eelnevast kogemusest.

«Kui tavaliselt ei ole menstruatsiooniga kaasnenud tugevaid alakõhuvalusid, kuid viimastel kordadel on esinenud tugevat valu, siis tasub igaks juhuks pöörduda naistearstile kontrolli. Seega võiks just iga tavapärasest kõrvalekalde puhul mõelda arsti külastusele,» ütles ta alustuseks.

Siiski tuleb valu veelgi rohkem päevakorda nende puhul, kelle menstruatsioon on alles alanud. «Kui nüüd tegemist on noore neiuga, kelle menstruatsioon on alles alanud ning ta kurdab tugevate valude üle, mida ei saa leevendada sooja kompressi või käsimüügi valuvaigistitega, siis ka see oleks juba põhjus arsti külastamiseks,» pani proviisor südamele.

Et menstruatsiooniaegset valu võetakse kui iseenesestmõistetavat kõrvaltoimet, pöördutakse seetõttu ka vähem arsti vastuvõtule. «Naised kipuvad seda teemat ka veidi häbenema – endiselt on apteegis näha, et hügieenisidemeid ja tampoone ostetakse «vaikselt ja salaja» ning ostetu peidetakse kiirelt kotti,» möönis ta.