Tartu Ülikooli hariduskonverentsil keskendutakse meditsiini õpetamisele

Üks korraldajatest, Tartu Ülikooli suhtlemise psühholoogia lektor Inga Karton ütles, et konverentsil keskendutakse arstitöö ühele põhilisele oskusele ehk suhtlusele erinevate vaatenurkade kaudu. «Arstiteadust õpetatakse Tartu Ülikoolis selle asutamisest alates ehk 1632. aastast. Selle ajaga on muutunud nii õpetamise sisu kui ka vorm. Õppevorm ja selle meetodite areng esitab õppejõududele järjest suuremaid väljakutseid. Patsientide teadlikkuse suurenemine ja ootused on praktikute jaoks aina suurem katsumus,» selgitas ta.