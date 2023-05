Teeme selgeks: millised koostisosad niisutavad nahka kõige tõhusamalt?

Niisutust vajab igasugune nahk

Kosmeetikakonsultandi sõnul tasuks tunda oma naha eripärasid. «Kuivemale nahale on mõeldud eelkõige kreemjate tekstuuridega tooted, kombineeritud ja rasusele nahatüübile sobivad paremini kergemad kreemid, geelid ja emulsioonid,» selgitab Talbre. Ta lisab, et ka aknetoodetes on niisutavad koostisained, mis aitavad hoida põletikus naha niiskustaset.

Kui ilmneb, et niisutav kreem tekitab nahal ebamugavust, näiteks pärast toote kasutamist hakkab nahk kipitama, tekivad vistrikud, ummistuvad poorid või nahk on endiselt kuiv, tasuks kosmeetikakonsultandi sõnul esmalt üle vaadata, missugusele nahatüübile on toode mõeldud. «Väga kuiva naha puhul ei tasu osta kreemi, mis on mõeldud kombineeritud ja rasusele nahale. Ja ka vastupidisel juhul ei pruugi toode soovitud efekti anda,» selgitab Talbre.

Niisutava kreemi kasutamise sagedus sõltub tema sõnul jällegi naha seisundist ja nahatüübist. «Normaalse naha puhul piisab tavaliselt sellest, kui kasutada niisutavat toodet kord päevas,» räägib kosmeetikakonsultant. Ta lisab, et kuiva naha puhul tuleks niisutajat kasutada kaks korda päevas. «Ülikuivad ja atoopilised nahatüübid vajavad erihooldust - vastavaid toimeaineid ning mitu korda päevas kreemitamist,» rõhutab ta erisusi.

Kui kreemist üksi jääb väheks, soovitab kosmeetikakonsultant kasutada näokreemi all lisaks ka seerumit või turgutada nahka vastavate iluprotseduuridega. «Hommikuti seerumi kasutamine annab nahale pikaaegse niisutuse, meik püsib kaunim ja värskem õhtuni,» soovitab Talbre.