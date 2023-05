Mäluprobleemidesse võib panustada üllatav tegur

Mikrogliia puhul on tegu kesknärvisüsteemi kõige tähelepanuväärsemate immuunrakkudega – need moodustavad umbes 10 protsenti ajurakkudest. Need on esimesed rakud, mis reageerivad, kui midagi on valesti, näiteks infektsioon või põletik.

Terves ajus on mikrogliia rakud äärmiselt dünaamilised, liikudes ajus pidevalt, et kontrollida selle funktsionaalseid kudesid. Need reguleerivad aju arengut, aitavad säilitada neuronaalseid võrgustikke ja parandada vigastusi. Düsfunktsionaalset mikrogliiat on seostatud ajuhaigustega, alates neurodegeneratiivsetest häiretest nagu Alzheimeri tõbi kuni ajukasvajateni.

Soome Helsingi ülikooli teadlaste juhitud töörühm koostöös Rootsi Karolinska instituudi ja Hispaania Sevilla ülikooliga on hiirte mikrogliiat lähemalt uurinud ja avastanud, et mitte kõik mikrogliiad ei täida samu funktsioone.

«Tunnetus ja mälu on olulised komponendid selles, mis teeb meist inimese, ning mikrogliia on vajalik aju nõuetekohaseks arenguks ja funktsioneerimiseks,» ütles Vassilis Stratoulias, uuringu juhtivautor ajakirjas New Atlas. «Kognitiivne langus on neurodegeneratiivsete ja psühhiaatriliste seisundite, nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi, skisofreenia ja depressioon, tavaline tunnus.»

Meeskond soovis mikrogliia olulist rolli ajuhaiguste korral uurida molekulaarsel tasandil.

Mikrogliia on seotud peaaegu kõigi ajupatoloogiatega, mistõttu on need peamised uued ravisihtmärgid, ütles Mikko Airavaara, üks uuringu kaasautoritest. «Nende rakkude fundamentaalse bioloogia mõistmine aitab luua uusi suundi ravimite väljatöötamiseks, et ravida praegu ravimatuid ajuhaigusi.»