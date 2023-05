Ühe surmavama vähi vastu on nüüd vaktsiin

Kõhunäärmevähki on raske avastada ja ravida. Seda tuntakse laialdaselt kui «vaikset tapjat», kuna sümptomid, sealhulgas kõhuvalu ja kaalulangus, tekivad sageli alles siis, kui vähirakud on levinud veresoontesse ja muudesse kudedesse, mistõttu on ravi keeruline.

Kuid see, mis muudab vähi nii agressiivseks, muudab selle uue ravi jaoks heaks kandidaadiks, teatas The New York Times. Saksa ettevõtte BioNTech teadlased töötasid välja vaktsiini, mida saab kohandada vastavalt iga patsiendi ainulaadsele geneetilisele struktuurile, et koolitada nende immuunsüsteemi kõhunäärme vähirakke hävitama.

Ajakirjas Nature avaldatud uuringus ütlesid teadlased, et katsetasid vaktsiini 16 patsiendi peal New Yorgis ja pooled patsientidest olid pärast 18 kuud endiselt vähivabad.