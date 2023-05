Energiajoogid võivad tekitada terviseprobleeme

Sageli juuakse neid maitse pärast, vahel ka selleks, et tunda ennast erksamana. Neid jooke ühise märksõnana iseloomustav kofeiin iseenesest energiat juurde ei anna, kuid närvisüsteemi stimulaatorina aitab ära kasutada organismi energiavarusid – tihti täiesti kurnatuseni, kui inimene seejuures ei söö ega puhka normaalselt. Energiataseme hoidmiseks on esmatähtis mitmekesine-tasakaalustatud söök, piisav liikumine ja puhkamine-uni.

Energiajoogil ei ole ühest definitsiooni

See on jook, mis sisaldab üldjuhul kofeiini või teisi taimseid stimulante, tihti ka süsivesikuid, harvem ülimagusaid magusaineid ja vitamiine. Lisaks võib poodidest leida energiavett, mis sisaldab üldjuhul kofeiini, vähem suhkrut kui tavaline suhkruga energiajook ning võib sisaldada ka vitamiine või mineraalaineid, ja energiashotte. Viimased on väiksemates pakendites ja neil on kõrgem kofeiinisisaldus kui tavalisel energiajoogil.

Energiajookide puhul on teada üksikkomponentide (näiteks kofeiin, tauriin, suhkur) võimalik mõju tervisele, kuid uuringuid, mis annavad ülevaate kogu energiajoogi mõjust, on vähe. Näiteks on teada, et mõõdukas koguses energiajookide tarvitamine võib suurendada erksust, parandada keskendumisvõimet ja vastupidavust füüsilisele koormusele, tõsta meeleolu ning vähendada väsimust.

Teiselt poolt toob regulaarne või suuremates annustes energiajookide tarvitamine endaga kaasa soovimatut tervisemõju, eriti lastele ja noorukitele. Energiajookide tarvitamisega kaasnevad terviseriskid on eelkõige seotud jookide kõrge kofeiini ja suhkrute sisaldusega. Negatiivsest tervisemõjust saab rääkida täpsemalt läbi energiajoogis sisalduvate koostisosade.

Kofeiin