ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kui armastus teeb haiget

Jah, tegu võib olla vägivaldse suhtega, kus lähevad käiku käed ja koledad sõnad, aga kus vahepeal on ka ilusaid hetki või on need hetked veel alles mälestustes. Miks ta siis ei lahku? Seda küsitakse vägivaldse suhte puhul sageli. Ometi on ka teisi suhtevariante, kus hingevalu ja negatiivset on palju rohkem kui toredat, aga kust samuti on raske lahkuda. Klassikaline näide on see, kus üks kaaslane korduvalt teist petab, olgu siis armukest pidades või aina rahaga slikerdades. Ka töösse uppumine ning partneri täiesti unarusse jätmine on suhte jaoks väga karm.