Nelja aasta jooksul kolm vähidiagnoosi: seitsmene Johann võitleb raske haigusega

Ühesugune mure

«Minul on selle nelja aastaga tulnud väga palju tutvusi tagasi. Ma ütlesin kohe alguses oma lähedastele ja sõpradele, kui esimene šokk Johanni haigusest üle elatud, et te ei peagi midagi ütlema, olge lihtsalt olemas. Olen avatult jaganud meie teekonda, suurimaid kurbusehetki, kust edasiminek tundub võimatu, aga ka südamlikke õnnemomente. Mind tuli näiteks RIMI-is üks võõras inimene kallistama, et kas ma olen Johanni ema. On palju inimesi, kes annavad väga palju, et mul oleks hea ja saaksin end välja lülitada. Kuigi ma Johanni isaga koos ei ela, on see meie ühine võitlus. Meie koostöö toimib läbi usalduse, mida olen ajas õppinud üle andma. Täna on meie elu Johanniga pausil ja see kulgeb haigla ning kodu vahel. Nüüd saime Johanniga esimest korda tema elus käia mängutoas sünnipäeval. See on selles vanuses lastele nii tavaline, aga meile esmakordne.»