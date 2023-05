GALERII ⟩ Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliinik sai enneaegse vastsündinu simulaatori

Dr Liina Süvari, LTKH lastearst-neonatoloog ja simulatsioonikoolitaja märkis, et erakordselt väikese enneaegse abistamisega puutub sünnitusmaja personal kokku harva, kuid kogemuse säilitamiseks ning efektiivseks ja kiireks abistamiseks on vaja seda tegevust regulaarselt harjutada. Soetatud simulaator võimaldab tõetruult treenida erakordselt väikese enneaegse käsitlemist esimestel eluminutitel, kus tuleb lühikese aja jooksul täita mitu elutähtsat ülesannet ja samas hoida lapse temperatuur normaalne.

«Hingamisteede tagamine ja kopsude avamine esimestel eluminutitel on ülioluline. Alla ühe kilogrammi kaaluva lapse puhul võib see olla sageli tõsine väljakutse, mille ebaõnnestumisel on tagajärjed kogu eluks. Samuti osutub väga väikese enneaegse patsiendi abistamisel äärmiselt tähtsaks meeskonnatöö ja see, kuidas koguda ebastabiilse väikese inimese ümber vähemalt viieliikmeline meeskond, kes saaks tegutseda optimaalselt last aidates ja üksteist toetades,» sõnas dr Süvari.