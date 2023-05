Rootsi teadlased tuvastasid olulise eesnäärmevähi riskiteguri

Uroloog dr Adam Ramin ütles uuringu kohta ettevaatlikult: «Peate meeles pidama, et tegemist on uuringuga, mis viidi läbi Skandinaavia riikides. Ja nendes riikides on eesnäärmevähi diagnoosimise viis teistsugune kui teistes riikides. Üldiselt ei tehta nendes piirkondades eesnäärmevähi suhtes sõeluuringut,» ütles ta. Selle tulemusena, nentis dr Ramin, «leiate lõpuks agressiivsemad vähid, sest neil patsientidel on mingi sümptom, mis vajab täiendavat hindamist.»