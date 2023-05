Toit kubiseb ohtlikest osakestest, mis võivad jõuda isegi ajju

Mikroplasti kandumise ahel

Austraalia riikliku teadusagentuuri CSIRO uus uuring, mis avaldati ajakirjas TrAC Trends in Analytical Chemistry , on üks esimesi, milles analüüsitakse olemasolevat akadeemilist kirjandust mikroplasti ja selle mõju kohta toiduohutusele.

Mikro- ja nanoplasti osakesed võivad inimese toiduahelasse siseneda mitmel viisil. Kõige tuntum on protsess, mida nimetatakse troofiliseks ülekandeks. Loomad kannavad oma kehas mikroplasti, nii et kui teised loomad neid söövad, neelatakse ka mikroplast alla ja see kandub mööda toiduahelat edasi inimestele.

Mikro- ja nanoplastide allikana on hiljuti tuvastatud ka toiduainete töötlemise ja pakendamise protsesse. Polüetüleenist lõikelauad võivad liha saastada mikroplastiga. Pakendatud linnulihas on leitud polüstüreeni mikroosakesi, ühekordsed toidunõud, näiteks plasttopsid võivad esmakordsel kasutamisel vabastada mikro- ja nanoplasti osi.

«Värske toit võib olla plastivaba, kui see on korjatud või kinni püütud, kuid sisaldab plasti selleks ajaks, kui seda käideldakse, pakendatakse ja see meieni jõuab,» ütles uuringu peamine autor Joost Nelis. «Masinad, lõikelauad, plastpakendid võivad meie toidule lisada mikro- ja nanoplasti, mida me seejärel tarbime.»