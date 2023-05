Halvatud mees saab uue tehnoloogia ja mõtete jõul taas kõndida

40-aastane hollandlane Gert-Jan Oskam jäi 12 aastat tagasi rattaõnnetuses halvatuks.

Elektroonilised implantaadid edastavad liikumissoovi juhtmevabalt säärtele ja jalalabadele teise lülisamba implantaadi kaudu.

«Tunnen end väikelapsena, õpin uuesti kõndima,» ütles Oskam BBC-le. Ta oskab nüüd ka seista ja trepist üles minna.

«See on olnud pikk teekond, kuid nüüd saan püsti tõusta ja sõbraga õlut juua. See on rõõm, mida paljud ei mõista.»

Ajakirjas Nature avaldatud arendust juhtisid Šveitsi teadlased. Lausanne'i ülikooli professor Jocelyne Bloch, kes on implantaatide sisestamise delikaatse operatsiooni läbi viinud neurokirurg, rõhutas, et süsteem on alles uuringute staadiumis ja halvatud patsientidele kättesaadavaks muutumiseni on veel aastaid.

Kuid ta ütles BBC Newsile, et meeskonna eesmärk oli see võimalikult kiiresti laborist kliinikusse saada.

«Meie jaoks ei ole oluline mitte ainult teaduslik katse, vaid võimaldada sellele lõpuks juurdepääsu lõpuks rohkematele seljaaju vigastustega inimestele, kes on harjunud arstidelt kuulma, et nad peavad harjuma tõsiasjaga, et nad ei liigu enam kunagi.»

Arvutiprogramm tõlgib Oskami kavatsuse jalgu liigutada tema jalalihastele juhisteks.