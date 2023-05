AVASTUS ⟩ 1938 – ainulaadne vahend, mis aitab närvidel taastuda

Ajakirjas Nature avaldatud uuringu keskmes on keemiline ühend nimega «1938», mis aktiveerib PI3K signaalraja ja osaleb rakkude kasvus. Esmase uurimistöö tulemused näitasid, et ühend suurendas neuronite kasvu. Samuti vähendas see loommudelites pärast suurt traumat südamekoe kahjustusi ja taastas närvikahjustuse mudelis kaotatud motoorse funktsiooni.

Kuigi on vaja täiendavaid uuringuid, et saaks kinnitust, et leide saab kasutada inimeste abistamiseks, on 1938 üks väheseid väljatöötamisel olevaid ühendeid, mis võib soodustada närvide taastumist, mille jaoks praegu heakskiidetud ravimeid pole.

Fosfoinositiidi 3-kinaas (PI3K) on teatud tüüpi ensüüm, mis aitab kontrollida rakkude kasvu. See on aktiivne erinevates olukordades, näiteks haavade paranemise käivitamisel, kuid selle funktsioonid võivad kaaperdada ka vähirakud, et võimaldada nende paljunemist. Selle tulemusena on välja töötatud vähiravimid, mis pärsivad PI3K-d, et piirata kasvaja kasvu. Kuid PI3K raja aktiveerimise kliiniline potentsiaal on endiselt alauuritud.

Selles uuringus töötasid Londoni ülkooli kolledži, AstraZeneca ja MRC molekulaarbioloogia laboratooriumi teadlased selle nimel, et vaadata läbi keemiliste ühendite raamatukogus tuhandeid molekule, et luua molekul, mis võiks aktiveerida PI3K signaaliraja.

«Kinaasid on molekulaarsed masinad, mis on meie rakkude tegevuse kontrollimisel võtmetähtsusega, ja need on paljude ravimite sihtmärgid. Meie eesmärk oli leida ühe sellise molekulaarmasina aktiveerija, eesmärgiga panna masin paremini tööle. Leidsime, et saame kinaasi otse aktiveerida väikese molekuliga, et saavutada terapeutilist kasu südame kaitsmisel vigastuste eest ja stimuleerides neuraalset taastumist loomkatsetes,» rääkis dr Roger Williams, uuringut juhtinud teadlane.

Teadlased tuvastasid, et ühend nimega 1938 suutis PI3K aktiveerida ja selle bioloogilist toimet hinnati südamekoe ja närvirakkudega tehtud katsete kaudu.

1938 manustamine pärast südameinfarkti 15 minuti jooksul verevoolu taastamise järgselt andis eelkliinilises mudelis olulise koekaitse. Tavaliselt moodustuvad verevoolu taastumisel surnud kudede piirkonnad, mis võivad hilisemas elus põhjustada südameprobleeme.